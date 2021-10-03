Германия

Мюнхенцы проиграли на своем поле франкфуртцам.

Бавария в рамках поединка седьмого тура чемпионата Германии принимала на своем поле франкфуртский Айнтрахт.

Горецка открыл счете в середине первой половины игры, но гости довольно быстро восстановили паритет, а уже под занавес встречи Костич принес победу своей команде.

Несмотря на результат, Бавария сохранила за собой первую строчку, а догнать мюнхенцев есть шансы только у Байера.

Бавария — Айнтрахт Ф 1:2

Голы: Горецка, 29 — Хинтереггер, 32, Костич, 83

Бавария: Нойер — Зюле (Забитцер, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис — Горецка, Киммих, Мюллер — Левандовски, Гнабри (Мусиала, 70), Сане (Шупо-Мотинг, 81).

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре (да Кошта, 61), Хинтереггер, Ильзанкер, Тута (Хрустич, 84), Чендлер — Соу, Якич, Костич, Линдстрем (Хеуге, 61) — Борре (Ламмерс, 78).

Предупреждения: Дэвис, Упамекано — Хауге