Германия

На решившего не продлевать контракт с Фиорентиной футболиста сразу начали выстраиваться в очередь претенденты.

Сообщение от президента итальянской Фиорентины Рокко Комиссо о том, что нападающий "лилий" Душан Влахович не будет продлевать истекающий летом 2023 года контракт с клубом, вызвала активный интерес на трансферном рынке.

Один из наиболее одаренных талантом сербских нападающих в своей возрастной группе уже успел привлечь внимание дортмундской Боруссии, которая четко осознает необходимость поиска будущей замены для своего форварда Эрлинга Холанда, за которым охотятся клуб из топ-эшелона Европы.

Как сообщает итальянский спортивный журналист Руди Галетти, единственное, что может остановить "шмелей" на пути к подписанию данного игрока, является его сумма отступных, прописанная в контракте — 75 млн евро.

Отметим, что в прошлом сезоне 21-летний футболист оформил 21 гол и две голевые передачи в 40 матчах, а уже новом футбольном году оформил 6+1 по системе "гол+пас" всего за восемь игр.