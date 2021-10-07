Германия

Футболисты отличались в тех ситуациях, когда того меньше всего ожидали их соперники.

За сентябрь 2021 года в немецкой Бундеслиге командами было забито немало голов, а лидерство по данному показателю уже привычным образом удерживает действующий чемпион страны — мюнхенская Бавария.

Однако, другие команды также находили возможности для того, чтобы порадовать собственных фанатов. Причем далеко не всегда результативные удары приходили из тех ситуаций, когда этого можно было ожидать.

7,3% вероятности успешного удара со штрафного от Геррейру, 6,8% — на сольный проход Суата Сердара, 3,3% — для дикого рикошета при дальнем ударе Ларса Штиндля, а также семь других шокирующих ударов вошли в подборку от организаторов состязаний.

Напомним, что ранее было объявлено о старте голосование за звание Лучшего игрока сентября в немецкой Бундеслиге.