Сентябрь 2021 года в рамках немецкой Бундеслиги подарил футбольной общественности, в том числе, дебютное поражение в новом сезоне действующего чемпиона страны, а также ряд других неожиданностей.

Впрочем, достаточно просто взглянуть на вершину турнирной таблицы, где в еврокубковой зоне не удастся найти РБ Лейпциг, однако равенство очков между леверкузенским Байером и мюнхенской Баварией точно не останется без внимания.

Отметим и прогресс Фрайбурга, которому удалось забраться на непривычно высокую четвертую строчку, а левый защитник "черно-белых", Кристиан Гюнтер, был отмечен организаторами состязаний в качестве претендента на звание Лучшего игрока сентября.

Кроме футболиста Фрайбурга, в опубликованном коротком списке для голосования привычно оказался форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, которого дополнила пара из Баварии в лице Йосуа Киммиха и Лероя Сане.

Несмотря на не самую лучшую в плане результатов игру РБ Лейпциг, Кристоферу Нкунку все равно удалось блеснуть на фоне остальных игроков лиги, а еще одним претендентом стала юная звезда леверкузенского Байера Флориан Вирц.

Напомним, что в прошлом месяце Эрлинг Холанд стал лауреатом аналогичной награды.

It's #BundesligaPOTM voting time! 🗳



