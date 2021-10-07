Организаторы состязаний выбрали шестерку претендентов на памятную награду.
Эрлинг Холанд, Getty Images
07 октября 2021, 12:09
Сентябрь 2021 года в рамках немецкой Бундеслиги подарил футбольной общественности, в том числе, дебютное поражение в новом сезоне действующего чемпиона страны, а также ряд других неожиданностей.
Впрочем, достаточно просто взглянуть на вершину турнирной таблицы, где в еврокубковой зоне не удастся найти РБ Лейпциг, однако равенство очков между леверкузенским Байером и мюнхенской Баварией точно не останется без внимания.
Отметим и прогресс Фрайбурга, которому удалось забраться на непривычно высокую четвертую строчку, а левый защитник "черно-белых", Кристиан Гюнтер, был отмечен организаторами состязаний в качестве претендента на звание Лучшего игрока сентября.
Кроме футболиста Фрайбурга, в опубликованном коротком списке для голосования привычно оказался форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, которого дополнила пара из Баварии в лице Йосуа Киммиха и Лероя Сане.
Несмотря на не самую лучшую в плане результатов игру РБ Лейпциг, Кристоферу Нкунку все равно удалось блеснуть на фоне остальных игроков лиги, а еще одним претендентом стала юная звезда леверкузенского Байера Флориан Вирц.
Напомним, что в прошлом месяце Эрлинг Холанд стал лауреатом аналогичной награды.
За наиболее запомнившегося футболиста немецкой Бундеслиги в сентябре можно проголосовать на сайте партнеров чемпионата, а также ниже в данном материале.