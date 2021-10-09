Немецкий вингер продолжит выступать за мюнхенцев.
Серж Гнабри, getty images
09 октября 2021, 09:28
Бавария работает не только на трансферном рынке, но и над сохранением имеющихся в команде ресурсов.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий клуб и футболист практически достигли договоренности о новом соглашение.
Сделка достигнута в устной форме — теперь предстоит немного бумажной работы для официального объявления.
Стоит отметить, что нынешний контракт Гнабри с Баварией действителен еще два года — до лета 2023.
Напомним, что по предыдущей информации мюнхенский клуб предлагал Сержу соглашение до лета 2026 года.