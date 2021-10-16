Завершились пять игр чемпионата Германии.
В рамках восьмого раунда немецкой Бундеслиги были сыграны пять поединков.
Берлинская Герта постепенно набирает обороты. Команда Паля Дардаи в гостях сумела переиграть Айнтрахт со счетом 1:2.
В первом тайме за берлинцев отличился Рихтер. Во втором гол на свой счет оформил Эккеленкамп. У хозяев забил Пасенсия.
Айнтрахт — Герта 1:2
Голы: Пасенсия, 78 - Рихтер, 7 Эккеленкамп, 63
Айнтрахт: Трапп, Чендлер (Туре, 46), Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Соу, Якич (Пасенсия, 69), Хеуге, Линдстрем (Камада, 46), Ламмерс (Борре, 60).
Герта: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Дарида (Боатенг, 83), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Бельфодиль, 61).
Предупреждения: Якич, Рихтер, Шволов.
Дортмундская Боруссия в домашних стенах переиграла неуступчивый Майнц со счетом 3:1.
В первом тайме голом отметился капитан "шмелей" Марко Ройс а во второй половине игры свое возвращение на поле взятием ворот с пенальти и с игры отметил Холанд — на его счету дубль. У гостей забил Буркгардт.
Боруссия Д — Майнц 3:1
Голы: Ройс, 3, Холанд, 54, 90+4 - Буркгардт, 87
Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 67), Аканджи, Шульц, Джан (Витцель, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Ройс (Рейньер, 85), Мален (Азар, 67), Холанд.
Майнц: Центнер, Белль (Буркардт, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Тауэр, Боэтиюс, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 69), Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Хак, 69).
Предупреждения: Шульц, Аканджи, Белль, Ингвартсен, Тауэр, Ниакате.
Фрайбург также дома расписал мировую с Лейпцигом (1:1).
На 32 минуте поединка Эмиль Форсберг вывел Лейпциг вперед, отличившись с 11-метрового. Однако во втором тайме Фрайбург сравнял. Автором гола стал Чон.
Фрайбург — РБ Лейпциг 1:1
Голы: Форсберг, 32 - Чон, 64
Фрайбург: Флеккен, Сильдийя, Гульде (Шаллаи, 46; Шаде, 79), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо, Чжон Ву Ен (Петерсен, 76), Хелер.
РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол (Анхелиньо, 78), Кампль, Айдара, Собослаи (Мукиеле, 78), Форсберг (Андре Силва, 67), Нкунку, Поульсен.
Предупреждения: Айдара, Гвардиол, Симакан, Мукиеле.
Берлинский Унион, несколько неожиданно, оказался сильнее Вольфсбурга (2:0).
Оба гола хозяева провели во втором тайме. Сначала забил Авонийи, а под конец игры отметился Бекер.
Унион - Вольфсбург 2:0
Голы: Авонийи, 49, Бекер, 83
Унион: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Фогльзаммер, 73), Хедира, Премель, Крузе (Беккер, 73), Авонийи (Беренс, 84).
Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Гилавоги (Вранкс, 60), Арнольд, Филипп (Вегорст, 68), Вальдшмидт (Баку, 60), Лукебакио (Нмеча, 84), Нмеча.
Предупреждения: Гиссельманн, Кнохе, Йеккель, Борнаув.
Гройтер Фюрт продолжает свою серию неудач. Команда дома в достаточно равной игре уступила Бохуму со счетом 0:1. На 80 минуте точным ударом отличился Лосилла.
Гройтер Фюрт — Бохум 0:1
Гол: Лосилла, 80
- Гройтер Фюрт: Функ, Майерхефер, Виргевер, Сарпей, Виллемс (Иттер, 83), Дудзяк (Грин, 67), Грисбек, Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 72), Хргота, Иттен (Абиама, 72).
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- Бохум: Риманн, Гамбоа, Ламбропулос, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Стафилидис, 88), Польтер (Новотны, 90), Пантович (Асано, 63), Хольтманн (Блум, 62).
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- Предупреждения: Зегуин, Риманн, Лосилла, Машович, Иттен, Ламбропулос.