Германия

Завершились пять игр чемпионата Германии.

В рамках восьмого раунда немецкой Бундеслиги были сыграны пять поединков.

Берлинская Герта постепенно набирает обороты. Команда Паля Дардаи в гостях сумела переиграть Айнтрахт со счетом 1:2.

В первом тайме за берлинцев отличился Рихтер. Во втором гол на свой счет оформил Эккеленкамп. У хозяев забил Пасенсия.

Айнтрахт — Герта 1:2

Голы: Пасенсия, 78 - Рихтер, 7 Эккеленкамп, 63

Айнтрахт: Трапп, Чендлер (Туре, 46), Хасебе, Хинтереггер, Ндика, Костич, Соу, Якич (Пасенсия, 69), Хеуге, Линдстрем (Камада, 46), Ламмерс (Борре, 60).

Герта: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт, Миттельштедт (Ястшембски, 73), Дарида (Боатенг, 83), Сердар, Аскасибар, Пионтек (Эккеленкамп, 61), Рихтер (Бельфодиль, 61).

Предупреждения: Якич, Рихтер, Шволов.

Дортмундская Боруссия в домашних стенах переиграла неуступчивый Майнц со счетом 3:1.

В первом тайме голом отметился капитан "шмелей" Марко Ройс а во второй половине игры свое возвращение на поле взятием ворот с пенальти и с игры отметил Холанд — на его счету дубль. У гостей забил Буркгардт.

Боруссия Д — Майнц 3:1

Голы: Ройс, 3, Холанд, 54, 90+4 - Буркгардт, 87

Боруссия Д: Кобель, Менье, Хуммельс (Понграчич, 67), Аканджи, Шульц, Джан (Витцель, 85), Брандт (Вольф, 78), Беллингем, Ройс (Рейньер, 85), Мален (Азар, 67), Холанд.

Майнц: Центнер, Белль (Буркардт, 69), Видмер, Ниакате, Лукоки (Аарон Мартин, 46), Тауэр, Боэтиюс, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 69), Штах (Папела, 83), Онисиво, Ингвартсен (Хак, 69).

Предупреждения: Шульц, Аканджи, Белль, Ингвартсен, Тауэр, Ниакате.

Фрайбург также дома расписал мировую с Лейпцигом (1:1).

На 32 минуте поединка Эмиль Форсберг вывел Лейпциг вперед, отличившись с 11-метрового. Однако во втором тайме Фрайбург сравнял. Автором гола стал Чон.

Фрайбург — РБ Лейпциг 1:1

Голы: Форсберг, 32 - Чон, 64

Фрайбург: Флеккен, Сильдийя, Гульде (Шаллаи, 46; Шаде, 79), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо, Чжон Ву Ен (Петерсен, 76), Хелер.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол (Анхелиньо, 78), Кампль, Айдара, Собослаи (Мукиеле, 78), Форсберг (Андре Силва, 67), Нкунку, Поульсен.

Предупреждения: Айдара, Гвардиол, Симакан, Мукиеле.

Берлинский Унион, несколько неожиданно, оказался сильнее Вольфсбурга (2:0).

Оба гола хозяева провели во втором тайме. Сначала забил Авонийи, а под конец игры отметился Бекер.

Унион - Вольфсбург 2:0

Голы: Авонийи, 49, Бекер, 83

Унион: Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Фогльзаммер, 73), Хедира, Премель, Крузе (Беккер, 73), Авонийи (Беренс, 84).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Борнаув, Руссийон, Гилавоги (Вранкс, 60), Арнольд, Филипп (Вегорст, 68), Вальдшмидт (Баку, 60), Лукебакио (Нмеча, 84), Нмеча.

Предупреждения: Гиссельманн, Кнохе, Йеккель, Борнаув.

Гройтер Фюрт продолжает свою серию неудач. Команда дома в достаточно равной игре уступила Бохуму со счетом 0:1. На 80 минуте точным ударом отличился Лосилла.

Гройтер Фюрт — Бохум 0:1

Гол: Лосилла, 80