Германия

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Германии.

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер дома сыграет против мюнхенской Баварии.

Байер — Бавария

Воскресенье, 17 октября, 16:30. Бай-Арена, Леверкузен. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Уже много лет Байер показывает отличный футбол. При этом, многие лидеры команды уходят покорять более статусные чемпионаты типа АПЛ. Последний пример — уход Леона Бэйли в Астон Виллу. Но команда не сбавляет оборотов. Этот сезон начался показательно для подопечных Херардо Сеоане. Они не только демонстрируют симпатичную игру (одну из самых привлекательных в стране), но и добывают результат. Байер на данный момент занимает третье место в таблице Бундеслиги с 16 очками, и отстает от своего предстоящего оппонента лишь по забитым голам. В последних трех играх чемпионата "фармацевты" добыли три убедительные победы. Этим показали, что Баварии на Бай-Арене просто не будет.

Бавария стартовала не так хорошо, как ожидали ее фанаты. В семи играх команда Нагельсманна набрала 16 очков. В первом туре мюнхенцы оступились с Боруссией М, а в седьмом туре сенсационно проиграли Айнтрахтй из Франкфурта со счетом 1:2. И это в домашнем матче, на Альянц Арене, где команда уже много лет показывала стабильно хорошую игру. Но даже такой старт не мешает команде быть фаворитом на победу в чемпионате. Причем в случае предстоящей победы, мюнхенцы вернут себе первую строчку, так как Боруссия Д, которая обыграла Майнц, имеет в активе 18 очков. Главная фигура Баварии Роберт Левандовски в полном порядке и именно этот фактор может сыграть решающую роль в предстоящем противостоянии.

Между собой Байер и Бавария встречались 62 раза. 13 раз победа доставалась Байеру, 39 раз побеждала Бавария. 10 раз команды не определяли победителя. В последних трех очных встречах Бавария трижды одерживала победу. К слову, Байер последний раз побеждал команду из Мюнхена в феврале 2019 года.

Ориентировочные составы: