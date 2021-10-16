Германия

Закончился матч немецкой Бундеслиги.

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах принимала на своем поле Штутгарт.

Подопечные Хюттера пропустили довольно быстрый гол уже на 15-й минуте, однако усилиями Хофманна сумели еще до перерыва восстановить паритет.

Весь второй тайм прошел под аккомпанемент шквальных атак хозяев поля, однако ни одна из них не привела к голу. К слову, статистика ударов в матче — 27:5 в пользу Боруссии.

Боруссия М- Штутгарт 1:1

Голы: Хофманн, 42 — Мавропанос, 15.

На 89-й минуте Гинтер не реализовал пенальти (мимо).

Боруссия М: Зоммер - Скалли (Беннеттс, 81), Гинтер, Эльведи, Байер, Нетц (Херрманн, 66), Штиндль (Плеа, 66), Хофманн, Закария, Коне (Нойхаус, 86), Эмболо.

Штутгарт: Бредлов, Кемпф, Мавропанос, Ито, Соса, Кулибали (Форстер, 74), Каразор (Дидави, 90), Ферстер, Эндо, Нарти, Фагир, Фюрлих, Мармуш (Фагир, 74).