Германия

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

Первый тур Бундеслиги после международной паузы подарил нам уверенную победу Боруссии из Дортмунда, фестивальное представление Баварии, и много других интересных событий.

Возвращение супергероя

Поединок с Майнцем для Боруссии из Дортмунд ознаменовался возвратом на поле главной боевой единицы. Эрлинг Холанд залечил повреждение и вновь готовь разрывать соперников "шмелей" по Бундеслиге.

Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс (Понграчич, 67), Шульц – Ройс (Рейниер, 85), Джан (Витсель, 85), Беллингэм – Брандт (Вольф, 78), Холанд, Мален (Азар, 66)

"Карнавальщики", выдавшие неплохое начало сезона, а также приятно удивлявшие во второй части прошлой кампании, в четырех последних турах несколько разочаровывают. Вслед за нулевкой с Фрайбургом последовали три поражения кряду от Байера (0:1), Униона (1:2, причем Майнц вел в счете до середины второго тайма), и вот теперь от Дортмунда.

Поражение на Сигнал Идуна Парк для команды Бо Свенссона получилось в одну калитку. Не смотрите на итоговые 3:1, борьбой там если и пахло, то лишь ближе к концу игры, да и то по причине традиционной расхлябанности самой Боруссии.

В первом тайме "шмели" владели просто тотальным преимуществом. 77% на 23% владения, 8 (3) – 1 (0) – по ударам, 406 передач против 98, словом, цифры довольно точно это характеризуют. Не исключено, что дортмундцам помог быстрый гол, забитый уже на третьей минуте. Хозяевам удалась быстрая атака правым флангом, полузащитник Майнца Антон Стах пытался выбить мяч подальше из штрафной после прострела Тома Менье, но вместо этого выполнил скидку на Марко Ройса, хладнокровно и мощно расстрелявшего "девятку".

"Вуди" обожает забивать этому сопернику. Упомянутый выше гол стал для него 14-ым в 21-ом матче против "05-ых".

Если бы Боруссия была более эффективна в завершающей фазе, то соперник ушел бы на перерыв с куда большим отставанием в счете. Ярче всего это подтверждает xG первого тайма – 1,38 против 0,05.

Во второй сорокапятиминутке Майнц несколько активизировался, а Дортмунд слегка сбавил обороты, чему виной второй мяч с пенальти, реализованный Холандом, несколько повлиявший на настрой игроков в черно-желтом. Боруссия не была бы Боруссией, если бы не привезла себе гол на ровном месте, устроив очередную валидольную концовку. На сей раз ошибся надежный Грегор Кобель, не раз говоривший, что хотел бы оформить "сухарь" в Бундеслиге, неудачно выбивший мяч на фланг, где его перехватили и в несколько передач доставили до Джонатана Буркардта, отправившего его мимо швейцарского вратаря.

К счастью для хозяев повторился сценарий их недавней домашней игры с Унионом, когда "железные" отквитали два мяча при счете 0:3, но практически тут же Холанд шикарным ударом в касание положил четвертый. Автором третьего взятия ворот с Майнцем также оказался неугомонный блондин, расстрелявший Центнера после блестящего отбора и выверенного паса от Джуда Белллингэма.

Станом на вечер субботы Боруссия вспорхнула на первое место в таблице, а Марко Розе стал первым тренером в истории "шмелей", который выиграл первые шесть домашних поединков во главе рурского клуба во всех турнирах!

Унион бьет Вольфсбург

Вольфсбург продолжает доказывать, что удачный старт в чемпионате лишь следствие удобоваримого календаря.

Люте – Райерсон, Йекель, Кнохе, Фридрих, Гиссельман (Очипка, 90+1) – Харагучи (Фогльзаммер, 72), Хедира, Премель – Крузе (Бекер, 72), Авонийи (Беренс, 84)

Кастельс – Мбабу, Борнов, Брукс, Руссильон – Гилавоги (Вранкс, 60), Арнольд – Лукебакио (Ф. Нмеча, 83), Филипп (Вегхорст, 68), Вальдшмидт (Р. Баку, 60) – Л. Нмеча

Не сказать, что игра против Униона получилась такой уж неудачной для "волков". Команда Марка ван Боммеля вдвое превзошла своего соперника по ударам, набила солидный итоговый xG – 1,67 против 0,73, но плохо распорядилась своими шансами.

К примеру, на 25 минуте Доди Лукебакио нанес удар в штангу из штрафной с близкого расстояния, а между первым и вторым голами "железных" мог забивать Вут Вегхорст, но с его выстрелом справился Андреас Люте.

Короче говоря, хвалим берлинцев за реализацию. Сначала очередным мячом отметился нигерийский форвард Тайво Авонийи, расстрелявший ближний угол после классной по таймингу передачи от Генки Харагучи, а затем ошибся стабильно надеждный Кун Кастельс, доставший сферу после удара Шеральдо Беккера уже за ленточкой.

Максимилиан Арнольд провел свой 259-й матч в Бундеслиге за Вольфсбург, присоединившись к Диего Бенальо и заняв первое место в рейтинге матчей за всю историю для "волков".

Бавария уничтожила Байер

Центральный матч тура получился без интриги, к многочисленному разочарованию поклонников Бундеслиги. Всех, кроме Баварии, разумеется.

Градецки – Фримпонг (Беллараби, 64), Коссуну, Та, Баккер – Амири, Демирбай – Диаби (Адли, 64), Вирц (Рецос, 79), Паулиньо (Тапсоба, 46) – Шик (Аларио, 79)

Нойер – Зюле (О. Ричардс, 72), Упамекано, Л. Эрнандес, Дэвис (Станишич, 40) – Киммих, Горецка (Забитцер, 46) – Гнабри, Мюллер (Коман, 64), Сане – Левандовски (Мусиала, 64)

У Байера накопилось достаточно много неприятностей. Чарльз Арангис и Эзекьель Паласиос приехали из стана сборных Чили и Аргентины с повреждениями и болячками, Роберт Андрих отсиживает дисквалификацию, так что схема с "опорниками" в лице Амири и Демирбая была несколько рисковым занятием, что и подтвердилось на практике.

Перед игрой Херардо Сеоане говорил, что матч против Баварии станет индикатором силы и возможностей его Байера, и стоит отметить, экзамен получился достаточно болезненным.

Мюнхену удался быстрый гол, который несколько вогнал "аптекарей" в ступор – Киммих подал со штрафного, Упамекано сделал скидку на Левандовски, и Роберт красиво пяткой поразил ворота.

Только Байер несколько пришел в себя, как "роттен" вновь огорошили соперника, и от последующих ударов Леверкузен уже не оправился.

Сольный проход Альфонсо Дэвиса увенчался ударом с "пыра" от польского бомбардира, Никлас Зюле качнул Джонатана Та, затем выдав мяч на Мюллера, рикошетом от ноги которого он ускакал в сетку. Не успели хозяева развести игровой снаряд с центра поля, как Бавария врубила мощный прессинг, а Томас теперь уже выступил в роли ассистента, выдав зрячий прострел на элегантную подсечку Гнабри. Наконец, Серж провел пятый после отыгрыша с Горецкой под аккомпанемент хватающегося за голову маскота "фармацевтов" и загрустившего легендарного коуча команды в прошлом Кристофа Даума.

Юлиан Нагельсманн начал проводить замены еще до перерыва, выпустив Станишича вместо Дэвиса, а второй тайм и вовсе можно было не смотреть. Патрик Шик после очередной шикарной передачи от Фло Вирца сократил отрыв в счете, но не более того. Обоим соперникам было все понятно уже к перерыву. А наставник Баварии еще и получил отличную возможность не слишком перетруждать своих игроков перед важнейшим поединком Лиги чемпионов против Бенфики.

Коротко об остальных:

- Хоффенхайм хирургически точно препарировал Кельн (5:0). "Козлы" не нанесли ни одного удара в створ, а также позволяли зинсхаймцам уж слишком много вольностей в своей штрафной. Реально, почти все мячи "деревенских" были забиты после геометрически точно расчерченных комбинаций в чужой штрафной под аккомпанемент нерасторопности рейнской обороны. Удивительно видеть подобные вещи в исполнении довольно собранной команды Штеффена Баумгарта.

- В битве аутсайдеров победу одержал Бохум (1:0) благодаря точному удару головой Антони Лосильи после подачи со штрафного. Гройтер Фюрт продолжает пробивать дно, замыкая таблицу с жалким одним очком, и с неплохими перспективами последовать по пути печально известной берлинской Тасмании и прошлогоднего Шальке, а то и превзойти "достижение" обоих предшественников. Если уж не брать очки в таких матчах с такими соперниками, то ловить в элитном дивизионе "клеверным" точно нечего.

- Фрайбург отметил переезд на новый стадион ничьей с действующим вице-чемпионом, который, видимо, в этом сезоне потеряет сию приставку (1:1). Счет точным ударом с "точки" открыл вингер Лейпцига Эмиль Форсберг, а в середине второго тайма У Чон Ен открылся под передачу солировавшего в тот вечер Винченцо Грифо, легко переиграв голкипера ударом с близкого расстояния. "Грифы" по-прежнему идут без поражений! Следующая по курсу – Европа.

- Айнтрахт вновь не выиграл, на сей раз уступив дома Герте (1:2). Шутка ли, одна победа "орлов" была добыта в игре с Баварией, а вот в остальных встречах то невезение, то другие факторы мешают Франкфурту начать стремительный взлет вверх по таблице. Команда Оливера Гласнера сумела забить уже при счете 0:2 в самой концовке усилиями Гонсалу Пасенсии с пенальти. И если подобные результаты Айнтрахта, скорее всего, временные, то вот переоценивать победу берлинцев не стоит. Построением какой-то внятной системы и структуры там и близко не пахнет, а подобные очки набираются на везении, либо на индивидуальном мастерстве отдельных персонажей.

- Боруссия из Менхенгладбаха не сумела дожать Штутгарт на своем поле (1:1). Оба мяча во встрече получилась роскошными, и словно под копирку (см. лучшие голы тура), однако швабы все же отскочили. "Жеребцы" нанесли 31 удар по воротам соперника, но подвела реализация и плохая конверсия ударов в створ. О чем говорить, если команда Матараццо сподобилась лишь на пять выстрелов за весь матч! Но Мавропанос, Мавропанос, Мавропанос. Ни одна команда БЛ этого сезона не забила больше голов авторства защитников, чем Штутгарт, благодаря Кемпфу и Мавропаносу. Такими темпами греческий защитник вполне может раньше положенного срока вернуться в бедствующий Арсенал, которому игрок в такой форме точно не помешает!

- Аугсбург и Арминия победителя не выявили в заключительном матче тура (1:1). Рис Оксфорд открыл счет точным ударом головой после навеса с углового в первом тайме, а на 77 минуте Якоб Лаурсен точным ударом в левый угол его сравнял. Билефельд по-прежнему идет без побед в этом чемпионате.

Интересные факты:

- Хоффенхайм продлил свою беспроигрышную серию в противостоянии с Кельном, разнеся "козлов" 5:0 в пятничном поединке. Таким образом, "деревенские" не проигрывают рейнскому коллективу уже 11 встреч кряду, в которых они одержали 7 побед!

- Эрлинг Холанд в этом сезоне Бундеслиги в среднем поражает ворота соперников каждую 61 минуту.

- Боруссия Дортмунд единственная команда в текущем розыгрыше чемпионата Германии, выигравшая все домашние встречи, причем "шмели" штампуют домашние виктории начиная с 3 апреля этого года!

- Марко Рихтер во встрече с Айнтрахтом отметился дебютным голом в футболке Герты.

- Айнтрахт, к слову, забивает уже 18-ый пенальти подряд, что является рекордом клуба!

- Унион впервые в своей истории сумел одолеть Вольфсбург, а также добыл четвертую победу подряд во всех турнирах. "Волки" же проиграли три матча Бундеслиги кряду впервые с декабря 2019-го – января 2020-го.

- Эмиль Форсберг реализовал 11 из 13 последних пенальти, в том числе забив первый мяч на новом стадионе Фрайбурга – Europa-Park.

- РБ Лейпциг не знает вкуса побед в семи последних выездных матчах – новый клубный антирекорд.

- Гройтер Фюрт продолжил свою катастрофическую серию 21-го домашнего поединка кряду без побед, а Бохум впервые в этой кампании добыл выездную победу.

- Пеллегрино Матараццо провел свой 60-й матч в качестве тренера «Штутгарта» (24 победы, 13 ничьих и 22 поражения).

- Дайот Упамекано отметился первым ассистом за Баварию.

- Флориан Вирц забивал или ассистировал партнерам во всех матчах за Байер в этом чемпионате.

- Забив 29 голов в восьми турах, Бавария сравняла рекорд лиги, установленный после восьми туров в сезоне 1976/77.

- Рис Оксфорд из Аугсбурга забил свой первый мяч в Бундеслиге. В 58-ом матче!

Лучший гол 8 тура:

Ильхас Бебу:

Марко Ройс (классный удар в "девятку", без шансов для Робина Центнера)

Два практически гола-близнеца от Константиноса Мавропаноса…

…и Йонаса Хофманна:

Роберт Левандовски:

Серж Гнабри:

Патрик Шик:

Символическая сборная 8 тура:

Таблица: