Германия

Леверкузенцы потеряли очки в выездной встрече.

Байер в рамках поединка девятого тура чемпионата Германии отправился в гости к Кельну и упустил победу, ведя в два мяча.

В начале матча леверкузенцы получили преимущество в два мяча усилиями Патрика Шика и Карима Бельараби.

Во втором тайме Кельн собрался и отыграл два мяча благодаря точным ударам Модеста.

Кельн — Байер 2:2

Голы: Модест, 63, 82 — Шик, 15, Бельараби, 17

Кельн: Хорн — Шмитц (Шиндлер, 79), Чихос, Килиан, Озджан, Хектор — Кайнц (Тильманн, 79), Дуда (Андерссон, 77), Любичич — Модест, Ут (Шауб, 90).

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Баккер, 46) — Демирбай, Андрих, Виртц (Паласиос, 77) — Бельараби (Адли, 37), Шик (Аларио, 86), Диаби (Тапсоба, 77).

Предупреждения: Ут — Демирбей, Диаби, Андрих