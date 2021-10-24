Германия

Боссы клуба уволили нидерландского специалист.

Марк ван Боммель покинул поста главного тренера немецкого Вольфсбурга.

Боссы клуба уволили наставника по причине неудовлетворительных результатов команды.

После 9-ти туров Вольфсбург набрал 13 очков и располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. Команда уже вылетела из Кубка Германии, а в Лиге чемпионов "волки" идут на последнем месте, имея в своем активе 2 очка после 3-х сыгранных туров.

Официальный сайт Вольфсбурга отметил, что последние результаты команды являются неудовлетворительными и 5 поражений в 8 матча — не то, на что рассчитывали боссы клуба.

"Я удивлен и разочарован, поскольку был убежден, что вместе нам удалось бы вернуться на победную тропу", — так прокомментировал свою отставку ван Боммель.

Нидерландский наставник принял команду летом 2021 года.

Контракт был рассчитан до лета 2023 года. Сумма возможной неустойки остается неизвестной.