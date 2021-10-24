Германия

Гол Фагира в компенсированное время спас хозяев от минимального поражения.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги берлинский Унион отправился в гости к Штутгарту, где победителя выявить так и не удалось.

После того, как Атакан Каразор оставил свою команду в меньшинстве на 58-й минуте, у Штутгарта стало еще меньше шансов на то, чтобы вернуться в игру.

Казалось, что гол Авоньи на 31-й минуте станет единственным и принесет в актив Униона три набранных очка, однако в компенсированное время вышедший на замену Фагир спас Штутгарт от минимального поражения.

Штутгарт — Унион Берлин 1:1

Голы: Фагир, 90+3 - Авоньи, 31

Штутгарт: Бредлов, Кемпф (Дидави, 71), Мавропанос, Ито, Соса, Кулибали (Ферстер, 82), Каразор, Эндо, Нарти (Мангаля, 56), Фюрлих (Климович, 82), Аль-Гаддиуи (Фагир, 56).

Унион Берлин: Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Мевальд, 90), Хедира (Озтуналы, 64), Премель, Беккер (Фогльзаммер, 75), Авонийи (Беренс, 75).

Предупреждения: Нарти, Каразор — Хедира

Удаление: Каразор, 57.