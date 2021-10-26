Германия

Наставник Баварии прокомментировал подготовку команды к игре против Боруссии М.

В рамках 1/16 финала Кубка Германии мюнхенской Баварии предстоит провести гостевой поединок против менхенгладбахской Боруссии на поле соперников, где "Красная машина" в текущем сезоне уже теряла очки в рамках первого тура Бундеслиги.

Накануне противостояния главный тренер действующего чемпиона Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопросы журналистов, в частности, о своем самочувствии, так как вынужден был пропустить две последние игры его команды из заболевания COVID-19.

"На сегодняшний день, мое состояние удовлетворительное. Все в порядке. Однако, к сожалению, в игре против Гладбаха на скамейке меня не будет. Мне все еще рекомендовано находиться в карантине дома. В четверг меня ждет еще один тест, а результаты теста накануне, хотя и оказались отрицательными, не дали мне возможности поехать на игру вместе с командой.

Я принадлежу к той группе людей, которые не любят сидеть дома подолгу, поэтому я предпочел бы быть ближе к команде. Благо, современные технологии позволяют мне практически не чувствовать дистанционного барьера с игроками. Дела идут своим чередом и это то, чему я рад в данной ситуации.

Мне точно не скучно. Команду надо готовить к предстоящим играм, а единственная разница в этой ситуации — я нахожусь дома во время тренировок, а не в личном контакте. Приходится говорить слишком много по телефону — это самая большая проблема.

Что касается предстоящей игры, то команда полностью готова. Альфонсо Дэвис и Кингсли Коман вернулись в строй. У Лукаса Эрнандеса была проблема с икроножной мышцей, но сейчас он чувствует себя хорошо. Полный состав.

Меня часто спрашивают о судебном разбирательстве Лукаса. Прежде всего, это личный вопрос. Я рассчитываю на него на футбольном поле, и у меня нет совершенно никакой информации, которая не позволяла бы мне это делать. Я не знаю всех деталей, которые происходят в испанских судах, но на данный момент он — игрок моей команды.

По впечатлениям от игры Гладбаха могу сказать, что я не понимаю, как эта команда не достигает необходимых результатов в чемпионате. Это немного странно. Очень сильный соперник с большими физическими способностями и скоростями. Особенно — в атаке. Они знают, как сыграть против нас под прессингом, и точно не станут легким соперником", — подытожил немецкий наставник.

Напоследок, Нагельсманн высказался относительно процесса вакцинации, так как заболел COVID-19, уже будучи при этом вакцинированным.

"Я все сказал по этому поводу в прошлых интервью. Я уважаю мнение других людей, так как это то, чем живет демократия. Я всецело поддерживаю вакцинацию, но каждый должен иметь возможность решать самостоятельно".

Отметим, что встреча Боруссия М — Бавария состоится 27 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.