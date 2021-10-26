Французский вингер может покинуть мюнхенскую команду.
Кингсли Коман, getty images
26 октября 2021, 19:59
Бавария продолжает работать над комплектацией состава и готова провести исходящий трансфер в ближайшее время.
Как сообщает издание As, мюнхенский клуб готов расстаться с французским вингером Кингсли Команом.
В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.
Напомним, что ранее Кингсли Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с Баварией.