Германия

Французский вингер может покинуть мюнхенскую команду.

Бавария продолжает работать над комплектацией состава и готова провести исходящий трансфер в ближайшее время.

Как сообщает издание As, мюнхенский клуб готов расстаться с французским вингером Кингсли Команом.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.

Напомним, что ранее Кингсли Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с Баварией.