Лишь на прошлой неделе футболист перенес операцию на сердце.
Кингсли Коман, Getty Images
24 сентября 2021, 10:20
Полузащитник мюнхенской Баварии Кингсли Коман возобновил тренировки со своей командой после операции на сердце. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Напомним, на прошлой неделе 25-летний француз перенес операцию на сердце из-за нарушения ритма сердцебиения.
В нынешнем сезоне Коман провел четыре поединка, в которых результативными действиями не отмечался.
В ближайшем матче Бавария сыграет против Гройтер Фюрта. Это будет поединок шестого тура немецкой Бундеслиги, который состоится сегодня, 24 сентября, и начнется в 21:30 по киевскому времени.
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