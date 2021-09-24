Германия

Лишь на прошлой неделе футболист перенес операцию на сердце.

Полузащитник мюнхенской Баварии Кингсли Коман возобновил тренировки со своей командой после операции на сердце. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, на прошлой неделе 25-летний француз перенес операцию на сердце из-за нарушения ритма сердцебиения.

В нынешнем сезоне Коман провел четыре поединка, в которых результативными действиями не отмечался.

В ближайшем матче Бавария сыграет против Гройтер Фюрта. Это будет поединок шестого тура немецкой Бундеслиги, который состоится сегодня, 24 сентября, и начнется в 21:30 по киевскому времени.

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