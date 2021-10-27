Германия

Футболист заплатит солидный штраф, однако избежал тюрьмы.

Защитник мюнхенской Баварии Люка Эрнандес избежал тюремного заключения за бытовую ссоры с женой четырехлетней давности.

В 2017 году, будучи игроком Атлетико, Эрнандес избил будущую жену и ему запретили приближаться к ней менее, чем на 500 метров. Вскоре пара помирилась и отправилась в совместный отпуск, однако запрет так и не был снят.

Футболисту грозило до полугода тюрьмы, однако суд принял во внимание то, что "семейные и социальные обстоятельства изменились", в связи с чем исполнение приговора не является необходимым. Таким образом, футболист заплатит 90 000 евро штраф. Также футболисту назначен испытательный срок в виде четырех лет, сообщает Bild.

Напомним, не так давно другой известный футболист Жером Боатенг был оштрафован почти на 2 млн евро за домашнее насилие в отношении своей девушки.