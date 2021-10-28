Германия

Форвард прокомментировал вылет из Кубка Германии.

Нападающий Баварии Томас Мюллер поделился своим мнением о разгромном поражении от гладбахской Боруссии в 1/16 финала Кубка Германии.

Мюнхенский клуб пропустил пять безответных мячей от "жеребцов" и вылетел из розыгрыша турнира.

"Мы так и не включили свой баварский мотор. Мы можем только извиниться перед фанатами и перед Гладбахом. За исключением Нойера, мы показали катастрофическую игру.

У меня не было ничего подобного в карьере. Сейчас сложно укрыться с головой. Нам нужно преодолеть это, потому что в субботу нас ждет матч", – приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.