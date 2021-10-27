Германия

Команда Юлиана Нагельсманна пропустила пять безответных мячей в 1/16 финала Кубка Германии.

В поединке 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская Боруссия на своем поле уничтожила мюнхенскую Баварию со счетом 5:0.

Подопечные Ади Хюттера начали погром со второй минуты поединка, когда результативным ударом отметился Коне. Затем еще до середины первого тайма в воротах Нойера побывало еще два мяча, забитые усилиями Бенсебаини, который оформил дубль.

Во втором тайме Боруссия продолжила начатое в первой половине матча. Форвард хозяев Эмболо за семь минут оформил дубль и довел счет до унизительного для чемпионов Германии.

Боруссия М — Бавария 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21, Эмболо, 51, 58.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи, Бейер (Нетц, 53) — Скалли (Херрманн, 69), Закария, Коне, Бенсебаини — Хофманн (Нойхаус, 73), Штиндль (Плеа, 69) — Эмболо (Тюрам, 73).

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано (Зюле, 55), Эрнандес, Дэвис (Коман, 55) — Киммих, Горетцка (Толиссо, 64) — Гнабри (Станишич, 67), Мюллер, Сане — Левандовски.

Предупреждения: Закария — Упамекано.