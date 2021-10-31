Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги Лейпциг отправился в гости к Айнтрахту, где командам выявить сильнейшего так и не удалось.

Казалось, что "быкам" удастся добыть минимальную победу в свой актив, однако в заключительные минуты противостояния Айнтрахт вернул паритет на табло.

Обзор матча:



Айнтрахт – РБ Лейпциг 1:1

Гол: Тута, 90+4 – Поульсен, 35

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – Туре (Хауге, 59), Соу, Хрустич (Баркок, 59), Дурм (Ламмерс, 71) – Камада, Костич – Борре (Ахе, 82)

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Мукиеле, Хайдара, Кампль (Лаймер, 65), Анхелиньо – Нкунку (Ольмо, 89), Собослаи (Форсберг, 83) – Поульсен (Силва, 65)