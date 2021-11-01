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Боруссия М — Бохум, Getty Images
01 ноября 2021, 08:00
В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия сумела на своем поле обыграть Бохум, благодаря чему прервала свою двухматчевую серию без побед в чемпионате.
Успех "жеребцов" обеспечили два гола по ходу первого тайма, а соперники, хотя и отыграли один мяч под занавес встречи, зацепиться за очки так и не смогли.
Обзор матча:
Боруссия М — Бохум 2:1
Голы: Плеа, 22, Хофманн, 40 – Блум, 85.
Боруссия М: Зоммер — Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Закария, Коне (Нойхаус, 69) — Хофманн, Штиндль (Тюрам, 69), Плеа (Вольф, 82) — Эмболо.
Бохум: Риманн — Гамбоа (Стафилидис, 46), Машович, Ламбропулос, Соарес — Левен (Пантович, 77), Данило Лосилла, Реджбечай — Асано (Антви-Аджей, 77, Польтер (Новотны, 83), Хольтманн (Блум, 46).
Предупреждения: Машович, Вольф.