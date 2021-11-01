Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия сумела на своем поле обыграть Бохум, благодаря чему прервала свою двухматчевую серию без побед в чемпионате.

Успех "жеребцов" обеспечили два гола по ходу первого тайма, а соперники, хотя и отыграли один мяч под занавес встречи, зацепиться за очки так и не смогли.

Обзор матча:

Боруссия М — Бохум 2:1

Голы: Плеа, 22, Хофманн, 40 – Блум, 85.

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Закария, Коне (Нойхаус, 69) — Хофманн, Штиндль (Тюрам, 69), Плеа (Вольф, 82) — Эмболо.

Бохум: Риманн — Гамбоа (Стафилидис, 46), Машович, Ламбропулос, Соарес — Левен (Пантович, 77), Данило Лосилла, Реджбечай — Асано (Антви-Аджей, 77, Польтер (Новотны, 83), Хольтманн (Блум, 46).

Предупреждения: Машович, Вольф.