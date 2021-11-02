Германия

Себастьян Кель считает, что у клуба есть шансы сохранить форварда в своем составе.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Себастьян Кель высказался о будущем форварда команды Эрлинга Холанда.

Функционер заявил, что клуб сделает все для удержания футболиста в своем составе.

"Безусловно, мы стараемся делать все, чтобы он чувствовал, что Боруссия остается идеальным местом для него и что здесь он продолжит прогрессировать. Возможно, мы сможем убедить его остаться. Ставлю на это 100 евро", — приводит слова функционера Goal.

Холанд проводит очередной феноменальный сезон, забив за "шмелей" 13 мячей в 10-ти играх за Боруссию Д во всех турнирах.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов платить норвежцу 40 млн евро в год.