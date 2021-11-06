В рамках одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия упустила отличную возможность догнать Майнц в турнирной таблице по набранным очкам, упустив победу в заключительной части очного противостояния против "карнавальников".

Обзор матча:

Майнц — Боруссия М 1:1
Голы: Видмер, 77 — Нойхаус, 38

Майнц: Центнер — Белль, Хак, Ниакате — Видмер, Кор (Баррейро, 89), Аарон Мартин — Ли Чжэ Сон (Штах, 70), Боэтиюс — Онисиво (Ингвартсен, 89), Буркардт (Салаи, 81).

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Эльведи (Нойхаус, 28), Бенсебаини — Скалли, Закария, Коне, Нетц (Херрманн, 79) — Хофманн, Плеа (Штиндль, 79) — Эмболо (Тюрам, 30).

Предупреждения: Эльведи, Ли Чжэ Сон, Белль, Боэтиюс, Коне, Бенсебайни.