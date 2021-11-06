Германия

Завершились очередные матчи Бундеслиги.

Завершился ряд матчей 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Бохум дома обыграл Хоффенхайм. Венгерский форвард Новотны сумел забить уже спустя 2 минуты выхода на замену, а точку в матче поздним голом поставил Пантович с передачи Хольтманна.

Бохум — Хоффенхайм 2:0

Гол: Новотны, 66, Пантович, 90+6

Бохум: Риманн — Данило Соарес, Ламбропулос, Машович, Стафилидис — Реджбечай (Пантович, 64), Лосилла, Левен — Блум (Хольтманн, 39), Польтер (Новотны, 64), Асано

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Пош (Ричардс, 64), Гриллич — Сков (Раум, 60), Штиллер, Баумгартнер (Рюттер, 60), Руди, Акпогума — Бебу, Крамарич

Предупреждения: Руди, Крамарич, Грилич, Стафилидис, Фогт, Пош.

В параллельном матче действующий чемпион Германии без особых проблем разобрался с Фрайбургом, забил по голу в каждом из таймов в ворота Флеккена. Гол Хаберера в добавленное время лишь скрасил горечь поражения для гостей.

Бавария — Фрайбург 2:1

Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 — Хаберер, 90+3

Бавария: Нойер — Дэвис, Люка Эрнандес, Упамекано, Зюле — Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Сане, Мюллер (Мусиала, 71), Коман (Гнабри, 66) — Левандовски

Фрайбург: Флеккен — Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Демирович, 80) — Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Кюблер (Сильдийя, 80) — Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер

Вольфсбург закрепил успех победы в матче Лиги чемпионов домашней победой над Аугсбургом. Единственный мяч на счету Лукаса Нмечи на старте поединка.

Вольфсбург - Аугсбург 1:0

Гол: Л.Нмеча, 14

Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Борнаув (Ван де Вен, 57), Гилавоги — Пауло Отавио (Руссийон, 69), Герхардт (Ф.Нмеча, 81), Л.Нмеча, Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 57), Баку (Мбабу, 82) — Вегорст

Аугсбург: Гикевич — Педерсен, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны — Варгас (Кордова, 64), Финнбогасон (Нидерлехнер, 46), Штробль (Дорш, 39), Майер, Калиджури (Хан, 64) — Зекири

Предупреждения: Гилавоги, Оксфорд, Штробль.

Штутгарт терпит свое второе поражение кряду, на этот раз уступив Арминии. Гола Окугавы хватило гостям поля для завоевания трех очков.

Штутгарт — Арминия 0:1

Гол: Окугава, 19

Штутгарт: Бредлов — Ито, Антон, Мола (Фагир, 61) — Нарти (Маглика, 86), Мангаля (Климович, 61), Каразор, Эндо (Клемент, 72), Соса — Массимо (Кулибали, 72), Дидави

Арминия: Ортега — Лаурсен, Нильссон (Андраде, 60), Пипер, Брюннер — Василиадис (Шопф, 60), Притль, Окугава (Зерра, 81), Крюгер (Кунце, 81), Виммер (Фернандеш, 81) — Клос

Предупреждения: Кунце, Брюннер.