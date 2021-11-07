Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Вольфсбург в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги проводил домашний поединок против Аугсбурга, сумев в очередной раз сгладить впечатление от провальной серии из трех проигранных поединков во второй половине октября, минимально обыграв соперников из баварской земли.

Обзор матча:

Вольфсбург — Аугсбург 1:0

Гол: Л. Нмеча, 14

Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Борнаув (Ван де Вен, 57), Гилавоги — Пауло Отавио (Руссийон, 69), Герхардт (Ф.Нмеча, 81), Л. Нмеча, Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 57), Баку (Мбабу, 82) — Вегхорст.

Аугсбург: Гикевич — Педерсен, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны — Варгас (Кордова, 64), Финнбогасон (Нидерлехнер, 46), Штробль (Дорш, 39), Майер, Калиджури (Хан, 64) — Зекири.

Предупреждения: Гилавоги — Оксфорд, Штробль.