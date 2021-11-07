Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

Айнтрахт Франкфурт в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Германии отправился в гости к Гройтер Фюрт и добился победы со счетом 2:1.

Франкфуртцы вышли вперед на 76 минуте, но Иттен восстановил паритет в компенсированное время. Однако Борре вырвал три очка для своей команды через две минуты.

Гройтер Фюрт — Айнтрахт Ф 1:2

Голы: Иттен, 90+2 — Роде, 76, Борре, 90+4

Гройтер Фюрт: Функ — Майерхефер, Грисбек, Сарпей, Виллемс (Иттер, 76) — Грин (Тилльманн, 73), Кристиансен, Зегуин (Файн, 83), Левелинг — Хргота, Иттен.

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм (Туре, 46, Чендлер, 90), Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич — Соу (Роде, 72), Камада (Ильзанкер, 90) — Якич, Линдстрем (Ахе, 71), Борре.

Предупреждения: Сарпей, Кристиансен