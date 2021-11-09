Португальский футболист вновь занимается в общей группе.
Рафаэль Геррейру, getty images
09 ноября 2021, 01:18
Тренерский штаб дортмундский Боруссии вновь может рассчитывать на защитника Рафаэла Геррейру.
Португальский футболист вернулся к тренировочным занятиям спустя месяц отсутствия из-за повреждения.
В этом сезоне Рафаэл Геррейру провел восемь матчей, в которых отметился тремя забитыми голами и желтой карточкой.
Напомним, что гол португальского защитника вошел в подборку лучших по итогам пятого тура чемпионата Германии.