Бундеслига по итогам минувшего месяца составила традиционную подборку голов из неожиданных позиций.

В нее вошли точный удар Кингсли Комана, сумасшедший выстрел Филипа Костича, красивейший гол Матса Хуммельса и немного курьезный гол Ларсена.

Видео самых неожиданных голов октября в Бундеслиге:

Фантастический перформанс Кристофера Нкунку против Дортмунда, тяжелая победа Баварии и другие итоги 11-го тура Бундеслиги.