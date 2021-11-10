Предлагаем вашему вниманию подборку из чемпионата Германии.
Матс Хуммельс, getty images
10 ноября 2021, 01:59
Бундеслига по итогам минувшего месяца составила традиционную подборку голов из неожиданных позиций.
В нее вошли точный удар Кингсли Комана, сумасшедший выстрел Филипа Костича, красивейший гол Матса Хуммельса и немного курьезный гол Ларсена.
Видео самых неожиданных голов октября в Бундеслиге:
Фантастический перформанс Кристофера Нкунку против Дортмунда, тяжелая победа Баварии и другие итоги 11-го тура Бундеслиги.