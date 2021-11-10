Германия

Представляем вашему вниманию подборку лучших мячей из первенства Германии.

В Бундеслиге в минувший уикенд прошли матчи 11-го тура, который подарил много результативных поединков и красивых голов.

Официальный канал Бундеслиги на YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в минувшем туре. В этот список попали как сольный проход неуловимого Кристофера Нкунку в матче против дортмундской Боруссии, так и предельно дальний удар Милоша Пантовича из Бохума в игре против Хоффенхайма на последних секундах компенсированного времени.

Представляем вашему вниманию также материал с итогами 11-го тура Бундеслиги.