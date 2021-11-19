Германия

Мюнхенцы отметились 101 голом за календарный год.

Бавария в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Германии гостила у Аугсбурга и потерпела поражение со счетом 1:2.

В данном матче подопечные Юлиана Нагельсманна отметились 101 голом в Бундеслиге за календарный год.

Как сообщает портал Gracenote Live, мюнхенцы повторили рекорд Кельна, который был установлен в 1977 году.

Напомним, что в матче против Аугсбурга Томас Мюллер установил рекорд по количеству матчей за Баварию для полевого игрока.