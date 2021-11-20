Германия

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Двенадцатый тур немецкой Бундеслиги открывало баварское дерби, по итогам которого мировая футбольная общественность оказалась шокирована поражением действующего чемпиона Германии, мюнхенской Баварии, в игре против команды из нижней части турнирной таблицы.

Аугсбург на своем поле еще до ухода на перерыв сумел отличиться дважды в воротах Мануэля Нойера, а лишь одного мяча соперников, автором которого в очередной раз стал нападающий Роберт Левандовски, не хватило "Красной машине" для спасения.

Обзор матча:

Аугсбург — Бавария 2:1

Голы: Педерсен, 23, Хан, 35 — Левандовски, 38

Аугсбург: Гикевич — Яго, Гауэлеу, Оксфорд, Гумны — Педерсен (Груэсо, 74), Дорш (Моравек, 74), Майер, Калиджури (Фрамбергер, 58) — Хан (Йенсен, 82), Зекири (Кордова, 82)

Бавария: Нойер — Люка Эрнандес, Упамекано, Павар (Куасси, 87) — Ричардс (Дэвис, 52), Сане (Чупо-Мотинг, 69), Мюллер, Горетцка, Забитцер (Мусиала, 52), Гнабри — Левандовски

Предупреждения: Хан, Фрамбергер — Эрнандес.