Германия

Дортмундцы добыли непростую победу.

Боруссия Д в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Штутгарт и добилась победы со счетом 2:1.

"Шмели" смогли склонить чашу весов в свою пользу благодаря голу Марко Ройса под занавес встречи — на 85 минуте.

Благодаря этому дортмундцы приблизились к Баварии, которая проиграла Аугсбургу, на расстояние одного балла.

Боруссия Д — Штутгарт 2:1

Голы: Мален, 56, Ройс, 85 — Массимо, 63

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Джан, 64) — Витцель, Азар, Брандт (Тиггес, 75), Беллингем — Ройс, Мален.

Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Соса — Массимо, Каразор (Нарти, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 71) — Кулибали (Аль-Гаддиуи, 87).

Предупреждения: Кулибали, Антон