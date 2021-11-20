Дортмундцы добыли непростую победу.
Радость игроков Боруссии Д, getty images
20 ноября 2021, 18:26
Боруссия Д в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Штутгарт и добилась победы со счетом 2:1.
"Шмели" смогли склонить чашу весов в свою пользу благодаря голу Марко Ройса под занавес встречи — на 85 минуте.
Благодаря этому дортмундцы приблизились к Баварии, которая проиграла Аугсбургу, на расстояние одного балла.
Боруссия Д — Штутгарт 2:1
Голы: Мален, 56, Ройс, 85 — Массимо, 63
Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Джан, 64) — Витцель, Азар, Брандт (Тиггес, 75), Беллингем — Ройс, Мален.
Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Соса — Массимо, Каразор (Нарти, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Дидави, 71) — Кулибали (Аль-Гаддиуи, 87).
Предупреждения: Кулибали, Антон