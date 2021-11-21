Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 12-го тура Бундеслиги гладбахская Боруссия разгромила на своем поле Гройтер Фюрт со счетом 4:0.

Дублем в составе "жеребцов" отличился Йонас Хофманн, а еще по голу в свой актив записали Флориан Нойхаус и Алассан Плеа.



Боруссия М — Гройтер Фюрт 4:0

Голы: Хофманн, 10, 57, Нойхаус, 28, Плеа, 43.

Боруссия М: Зоммер, Закария, Гинтер, Бенсебайни, Нойхаус (Бенеш, 74), Херрманн, Коне (Носс, 89), Штиндль (Нетц, 74), Хофманн (Мюзель, 86), Скалли (Тюрам, 74), Плеа.

Гройтер Фюрт: Функ, Майерхефер, Сарпей, Грисбек, Виллемс (Барри, 79), Левелинг, Грин (Бауэр, 46), Хргота (Тилльманн, 46), Зегуин (Зойферт, 68), Кристиансен, Нильсен (Иттен, 67).

Предупреждения: Зегуин (45), Штиндль (55), Левелинг (77), Кристиансен (89).