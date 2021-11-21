Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг в гостевом поединке не смог справиться с давлением Хоффенхайма, при этом не нанеся в створ ворот соперников ни единого удара за все игровое время.

Обзор матча:

Хоффенхайм — РБ Лейпциг 2:0

Голы: Самассеку, 12, Даббур, 68

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума (Нордтвейт, 89), Фогт, Пош — Гриллич, Раум, Гайгер, Самассеку (Штиллер, 64) — Даббур (Ричардс, 73), Бебу, Рюттер (Адамян, 73).

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Хенрихс, 53), Орбан, Клостерманн (Новоа, 79), Гвардиол, Анхелиньо — Кампль (Форсберг, 46), Нкунку, Адамс, Собослаи (Мориба, 71) — Андре Силва (Бробби, 71).

Предупреждения: Гриллич — Андре Силва, Анхелиньо.