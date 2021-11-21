Завершился матч чемпионата Германии.
фрайбург - айнтрахт ф, getty images
21 ноября 2021, 18:24
В 12-м туре немецкой Бундеслиги Фрайбург принимал на своем поле Айнтрахт Ф.
Подопечные Глазнера провели довольно качественный поединок, решив исход встречи двум точными ударами в первом тайме. Таким образом, Фрайбург терпит третье поражение в этом сезоне и рискует пропустить вперед Байер, котором только предстоит сыграть свой поединок.
Фрайбург — Айнтрахт Ф 0:2
Голы: Линдстрем, 34, Костич, 43
Фрайбург: Флеккен — Шлоттербек (Шаде, 46), Линхарт, Гульде — Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хеберер, 69), Кюблер — Грифо, Чжон Ву Ен (Шалаи, 69), Хелер
Айнтрахт Ф: Трапп — Ндика, Хасебе, Тута — Костич, Линдстрем (Ахе, 74), Камада, Якич, Соу (Роде, 74), Чендлер (Туре. 65) — Борре
Предупреждения: Трапп, Туре, Тута, Чендлер.