В 12-м туре немецкой Бундеслиги Фрайбург принимал на своем поле Айнтрахт Ф. 

Подопечные Глазнера провели довольно качественный поединок, решив исход встречи двум точными ударами в первом тайме. Таким образом, Фрайбург терпит третье поражение в этом сезоне и рискует пропустить вперед Байер, котором только предстоит сыграть свой поединок.

Фрайбург — Айнтрахт Ф 0:2

Голы: Линдстрем, 34, Костич, 43

Фрайбург: Флеккен — Шлоттербек (Шаде, 46), Линхарт, Гульде — Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хеберер, 69), Кюблер — Грифо, Чжон Ву Ен (Шалаи, 69), Хелер

Айнтрахт Ф: Трапп — Ндика, Хасебе, Тута — Костич, Линдстрем (Ахе, 74), Камада, Якич, Соу (Роде, 74), Чендлер (Туре. 65) — Борре

Предупреждения: Трапп, Туре, Тута, Чендлер.