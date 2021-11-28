Германия

Франкфуртцы набрали три очка в непростой встрече.

Айнтрахт Ф в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Германии принимал на своем поле Унион Берлин и добился победы.

Хозяева открыли счете в середине первого тайма усилиями Соу, но берлинцы восстановили паритет во второй половине игры. Казалось, что матч так и завершится, но Айнтрахт забил в компенсированное время.

Айнтрахт Ф — Унион Берлин 2:1

Голы: Соу, 22, Ндика — Крузе, 62

Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер, Хасебе, Ндика, Тута, Костич — Соу, Камада, Якич, Линдстрем (Ахе, 77) — Борре (Пасиенсия, 68).

Унион Берлин: Люте — Триммель, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Очипка) — Харагути (Беккер, 58), Хедира (Рюэрсон, 58), Премель, Крузе (Озтуналы, 76) — Авонийи (Фогльзаммер, 76).

Предупреждения: Промель, Кнохе