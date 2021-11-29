Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Домашний поединок в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги против Арминии для действующего чемпиона, мюнхенской Баварии, оказался достаточно непростым в плане достижения результата. Несмотря на доминирование "Красной машины" по ходу практически всего игрового времени, им удалось забить лишь однажды, да и то — под занавес поединка.

Обзор матча:

Бавария — Арминия 1:0

Гол: Сане, 71

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 90), Дэвис — Горецка (Мусиала, 56), Толиссо — Коман, Мюллер, Сане (Гнабри, 71) — Левандовски.

Арминия: Ортега — Брюннер, Пипер, Нильссон, Андраде (де Медина, 78) — Виммер (Хак, 64), Шопф (Серра, 90), Притль, Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава — Клос (Ласм, 78).

Предупреждения: Эрнандес — Ласм.