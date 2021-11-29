Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер нанес визит РБ Лейпциг, став очередной командой в текущем розыгрыше, которая поиздевалась над "Красными быками».

Гости могли открыть счет еще до 10-й минуты, однако результативный удар Мусса Диаби был отменен из-за офсайда. Тем не менее, "фармацевты" еще до перерыва оформили два забитых мяча, а в середине второго тайма успешно ответили на единственный голевой выпад со стороны оппонентов.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Байер 1:3

Голы: Силва, 62 — Вирц, 21, Диаби, 34, Фримпонг, 64

РБ Лейпциг: Жозеп Мартинес — Мукиеле, Клостерманн (Бонна, 85), Гвардиол, Анхелиньо — Кампль (Адамс, 73), Форсберг (Айдара, 85), Лаймер (Хенрихс, 73), Нкунку — Андре Силва, Бробби (Собослаи, 43).

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ — Андрих (Демирбай, 80), Паласиос, Адли (Арангис, 63) — Виртц, Шик (Коссуну, 62), Диаби.

Предупреждения: Форсберг — Андрих, Градецки.