Германия

Команда из Берлина занимает четырнадцатое место в Бундеслиге.

Герта на своем официальном сайте объявила об отставке главного тренера Паля Дардаи, а вместо него новым наставником берлинской команды назначен Тайфун Коркут.

Напомним, Дардаи во второй раз возглавил Герту в январе и смог сохранить ей прописку в Бундеслиге. Однако в нынешнем сезоне дела идут не так хорошо, как предполагалось — лишь четырнадцатое место после 13 туров.

Турецкий специалист Коркут ранее возглавлял такие клубы, как Ганновер, Кайзерслаутерн, Байер и Штутгарт.

Ближайший матч Герта проведет против Штутгарта в гостях. Игра состоится 5 декабря, в 16:30 по киевскому времени.

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