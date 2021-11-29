Германия

Представляем вашему вниманию подборку лучших мячей из первенства Германии.

В Бундеслиге в минувший уикенд прошли матчи тринадцатого тура, который подарил много результативных поединков и красивых голов. В целом за уик-энд было забито 34 мяча.

Официальный канал Бундеслиги на YouTube представляет подборку лучших голов, забитых в минувшем туре.

В этот список попали результативный удар от полузащитника Кельна Деяна Любичича в ворота Боруссии М, забитый мяч в падении от главной звезды дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, красивый дальний удар в исполнении форварда Хоффенхайма Жоржиньо Рюттера, гол Лероя Сане из Баварии в ворота Арминии и голевой удар с центра поля от нападающего Бохума Милоша Пантовича.

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