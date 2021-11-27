Германия

Норвежец впервые вышел на поле после травмы.

В рамках 13 тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург на своем поле уступил дортмундской Боруссии со счетом 1:3.

Третий мяч "шмелей" в данном поединке на свой счет записал Эрлинг Холанд. Норвежец вышел на замену на 73 минуте, а на 81 выстрелил результативно.

Это его первое появление после травмы. Более того, для Холанда этот мяч стал 50 в Бундеслиге за Боруссию. Для этого ему потребовалось 50 матчей.

На данный момент Боруссия возглавляет таблицу Бундеслиги с 30 очками в активе.