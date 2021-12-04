Германия

Команда показывает неудовлетворительные результаты.

Немецкий РБ Лейпциг на данный момент переживает один из наиболее трудных периодов за последние несколько лет, который связан с неудачными выступлениями "Красных быков" на внутренней арене.

Накануне, коллектив Джесси Марша в гостевом поединке против Унион Берлин в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги потерпел очередное поражение (1:2), которое стало для него уже третьим кряду и шестым со старта текущего сезона национального первенства.

Унион — РБ Лейпциг 2:1 Видео голов и обзор матча

Положение американского специалиста у руля клуба и до этого результата было достаточно шатким, а уже после игры в столице Германии директор по футболу РБ Лейпциг выступил с предельно коротким комментарием: "Это катастрофическое выступление".

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, правление "Красных быков" уже начало поиски замены для наставника основной команды, о результатах которых станет известно уже в ближайшие недели.