Германия

Мюнхенцы победили на выезде со счетом 3:2.

Бавария одержала победу над дортмундской Боруссией со счетом 3:2 в матче 14-го туре немецкой Бундеслиги.

Голами в составе "шмелей" отличились Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски, а еще один гол забил Кингсли Коман.

Бавария укрепила лидерство в турнирной таблице и теперь имеет в активе 34 очка, а Боруссия идет на втором месте, отставая от мюнхенцев на четыре пункта.

Боруссия Д – Бавария 2:3

Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовски, 9, 77 (пен.), Коман, 44.

Боруссия Д: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82) – Джан, Дауд (Мален, 60) – Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллингем – Холанд (Тиггес, 82).

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис – Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо –Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски.

Предупреждения: Джан, Беллингем – Левандовски, Упамекано.

Удаление: Розе, 78 (второе предупреждение).