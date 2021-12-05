Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Хоффенхайм в 14-м туре немецкой Бундеслиги на своем поле принимал франкфуртский Айнтрахт, вступив в голевую перестрелку с оппонентами еще в самом начале поединка, после чего сумел сдержать их натиск во второй половине. "Деревенские" за счет добытого результата сумели временно зайти в зону Лиги чемпионов УЕФА, где сумеют удержаться в случае потери очков Фрайбургом в игре против менхенгладбахской Боруссии.

Обзор матча:

Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 3:2

Голы: Гайгер, 24, Рюттер, 30, Самассеку, 59 — Борре, 15, Пасиенсия, 72

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Фогт, Пош — Раум, Рюттер (Адамян, 73), Бебу (Баумгартнер, 90), Гайгер (Штиллер, 54), Самассеку (Нордвейт, 88), Акпогума — Даббур (Крамарич, 73)

Айнтрахт Ф: Трапп — Ндика, Хасебе, Тута — Костич, Камада (Хеуге, 69), Линдстрем (Пасиенсия, 58), Соу, Якич (Роде, 69), Чендлер — Борре

Предупреждения: Гайгер, Самассеку — Пасиенсия, Соу.