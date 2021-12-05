Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Леверкузенский Байер в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги продолжил погоню за лидирующей парой команд, став очередным коллективом, который поиздевался в этом сезоне над несчастным Гройтер Фюртом, до сих пор не добывшего свою первую победу после возвращения в "элитный" дивизион.

Обзор матча:

Байер — Гройтер Фюрт 7:1

Голы: Адли, 12, Тапсоба, 17, Инкапие, 45, Шик, 49, 69, 74, 76 — Дудзяк, 33

Байер: Градецки — Инкапиэ, Тапсоба, Та, Фримпонг — Андрих (Демирбай, 62), Паласиос (Арангис, 62), Адли (Белараби, 62), Виртц, Диаби — Шик

Гройтер Фюрт: Функ — Виллемс (Майерфехер, 61), Бауэр, Грисбек, Барри — Хргота, Дудзяк (Зегуин, 58), Кристиансен, Тилльманн, Левелинг (Нильсен, 60) — Абиама

Предупреждение: Левелинг.