Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Байер — Гройтер Фюрт, Getty Images
05 декабря 2021, 09:51
Леверкузенский Байер в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги продолжил погоню за лидирующей парой команд, став очередным коллективом, который поиздевался в этом сезоне над несчастным Гройтер Фюртом, до сих пор не добывшего свою первую победу после возвращения в "элитный" дивизион.
Обзор матча:
Байер — Гройтер Фюрт 7:1
Голы: Адли, 12, Тапсоба, 17, Инкапие, 45, Шик, 49, 69, 74, 76 — Дудзяк, 33
Байер: Градецки — Инкапиэ, Тапсоба, Та, Фримпонг — Андрих (Демирбай, 62), Паласиос (Арангис, 62), Адли (Белараби, 62), Виртц, Диаби — Шик
Гройтер Фюрт: Функ — Виллемс (Майерфехер, 61), Бауэр, Грисбек, Барри — Хргота, Дудзяк (Зегуин, 58), Кристиансен, Тилльманн, Левелинг (Нильсен, 60) — Абиама
Предупреждение: Левелинг.