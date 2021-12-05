Германия

Норвежский форвард достиг отметки в 45 забитых мячей в текущем календарном году.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал автором одного из забитых мячей своей команды в минувшем поединке Бундеслиги против мюнхенской Баварии, который завершился для "шмелей" поражением со счетом 2:3.

Благодаря этому голу 21-летний норвежец довел число забитых голов в 2021 году до 45, тем самым сравнявшись по данному показателю с Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед и Килианом Мбаппе из ПСЖ, у которых также по 45 мячей в текущем календарном году.

Отметим, что у форварда мадридского Реала Карима Бензема на данный момент 44 гола во всех турнирах, тогда как у нападающего Тоттенхэма Харри Кейна и форварда ПСЖ Лионеля Месси – по 41.

Что касается лидера по забитым голам, то им по-прежнему остается нападающий Баварии Роберт Левандовски, который отметился дублем в минувшем поединке с Боруссией Дортмунд и увеличил показатель своих голов в 2021 году до 66.

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