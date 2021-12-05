Германия

Гостевая команда уничтожает соперника в рамках чемпионата Германии.

В матче 14 тура немецкой Бундеслиги Боруссия М принимает Фрайбург.

Первый тайм выдался очень богатым на события. В первые 37 минут гости сумели забить шесть безответных мячей.

Причем все голы были забиты разными футболистами. Отмечались Эггештайн, Шаде, Лингарт, Хофлер, Гелер и Шлоттербек.

Отметим, что на 29 минуте главный тренер Боруссии М Ади Хюттер провел двойную замену. Эмболо сменил Плеа, а вместо Лайнера вышел Херманн.

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