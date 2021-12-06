Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В четырнадцатом туре немецкой Бундеслиги берлинская Герта совершала визит ко Штутгарту, однако уже к исходу 20-й минуты поединка против швабов проигрывала со счетом 0:2. Столичному коллективу пришлось отыгрываться незамедлительно, и уже к моменту завершения первого тайма мы увидели в воротах хозяев поля два мяча, один из которых, от Исхака Бельфодиля, не был засчитан из-за офсайда. Тем не менее, во второй половине матча Стеван Йоветич совершил еще один дополнительный выпад, принеся тем самым своей команде один зачетный балл.

Обзор матча:

Штутгарт — Герта 2:2

Голы: Мармош, 15, Форстер, 19 — Йоветич, 40, 76

Штутгарт: Мюллер — Антон, Мавропанос, Ито, Соса — Массимо (Тибиди, 46), Эндо, Мангаля (Каразор, 75), Форстер — Аль-Гаддиуи (Мвумпа, 64), Мармош.

Герта: Шволов — Пекарик, Боята, Торунарига (Боатенг, 72), Платтенхардт — Дарида, Аскасибар, Рихтер (Штарк, 72) — Йоветич, Бельфодиль (Пионтек, 85), Маолида (Эккеленкамп, 63).

Предупреждения: Боатенг.