Германия

Организаторы состязаний предлагают выбрать лауреата почетной награды.

Очередной месяц состязаний в рамках немецкой Бундеслиги остался позади, поэтому организаторы турнира традиционно предложили всем зрителям принять участие в итоговом голосовании, выбрав наиболее достойного кандидата на получение награды "Лучший игрок ноября" из шести предложенных футболистов.

В финальный этап прошли:

– полузащитник Боруссии Менхенгладбах Йонас Хофманн, 4 игры, 3 гола;

– нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер, 4 игры, 4 голевые передачи;

– полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс, 3 игры, 2 гола, 2 голевые передачи;

– защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис, 3 игры, 1 "сухой" матч;

– нападающий Хоффенхайма Жоржиньо Рюттер, 3 игры, 2 гола, 1 голевой пас;

– полузащитник Айнтрахта Франкфурт Филип Костич, 3 игры, 1 гол, 1 голевой пас.

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста в ноябре из предложенных можно на сайте партнеров Бундеслиги, а также в голосовании ниже в данном материале.