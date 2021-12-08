Организаторы состязаний предлагают выбрать лауреата почетной награды.
Томас Мюллер, Getty Images
08 декабря 2021, 13:30
Очередной месяц состязаний в рамках немецкой Бундеслиги остался позади, поэтому организаторы турнира традиционно предложили всем зрителям принять участие в итоговом голосовании, выбрав наиболее достойного кандидата на получение награды "Лучший игрок ноября" из шести предложенных футболистов.
В финальный этап прошли:
– полузащитник Боруссии Менхенгладбах Йонас Хофманн, 4 игры, 3 гола;
– нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер, 4 игры, 4 голевые передачи;
– полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс, 3 игры, 2 гола, 2 голевые передачи;
– защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис, 3 игры, 1 "сухой" матч;
– нападающий Хоффенхайма Жоржиньо Рюттер, 3 игры, 2 гола, 1 голевой пас;
– полузащитник Айнтрахта Франкфурт Филип Костич, 3 игры, 1 гол, 1 голевой пас.
Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста в ноябре из предложенных можно на сайте партнеров Бундеслиги, а также в голосовании ниже в данном материале.