Германия

Завершился ряд матчей чемпионата Германии.

Завершился ряд матчей пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги.

Так, лидер чемпионата мюнхенская Бавария добыла волевую победу над Майнцем. После гола Онисиво гости окопались в своей штрафной площадке, выбегая в редкие контратаки и делали это довольно успешно. Тем не менее, сначала Коман, а затем Мусиала сумели переломить ход поединка и принесли своей команде три очка.

Бавария - Майнц 2:1

Голы: Коман, 53, Мусиала, 74 — Онисиво, 22

Бавария: Нойер — Дэвис, Люка Эрнандес (Зюле, 65), Упамекано, Павар — Толиссо (Рока, 65), Мусиала, Сане (Гнабри, 65), Мюллер, Коман — Левандовски

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюсь, 64), Штах, Баррейро, Видмер — Буркардт (Ингвартсен, 65), Онисиво

Предупреждения: Мусиала, Сане, Эрнандес, Стах, Штогер

Ближайший преследователь "ротен" — дортмундская Боруссия не сумела сохранить отставание от первого места в четыре очка, не сумев переиграть Бохум.

Гол Польтера с пенальти долгое время оставался единственным в матче, однако вышедший на замену Брандт с передачи Холанда принес своей команде ничью.

К слову, "шмели" могли сравнивать счет еще раньше, однако из гол на 54-й минуте матча был отменен после просмотра ВАР.

Бохум - Боруссия Д 1:1

Гол: Польтер, 40 (пенальти) — Брандт, 85

Бохум: Риманн — Данило Соарес, Ляйтш, Машович, Стафилидис (Белла-Котчап, 90+6) — Антви-Аджей (Гамбоа, 80), Лосилла, Реджбечай, Пантович (Теше, 80), Хольтманн (Бокхорн, 68) — Польтер (Ганвоула, 68)

Боруссия Д: Кобель — Шульц, Загаду, Хуммельс, Менье — Дауд (Брандт, 68), Джан, Вольф (Азар, 68), Беллингем, Ройс — Холанд

Предупреждения: Шульц, Хуммельс, Загаду

Герта — Арминия 2:0

Голы: Йоветич, 53, Зельке, 90+5

Герта: Шволов — Платтенхардт, Штарк, Боята, Зефейк — Сердар (Эккеленкамп, 69), Аскасибар, Дарида (Зельке, 88), Рихтер — Йоветич (Тузар, 88), Бельфодиль (Пьонтек, 78)

Арминия: Ортега — Лаурсен (Андраде, 71), Нильссон, Пипер, Брюннер — Притль, Кунце (Крюгер, 61), Окугава (Хак, 76), Шопф, Виммер (Серра, 76) — Клос (Ласм, 61)

Предупреждения: Дарида, Брюннер

РБ Лейпциг — Боруссия М 4:1

Голы: Гвардиол, 21, Андре Силва, 33, Нкунку, 90+1, Хенрикс, 90+4 — Бенсебаини, 88

РБ Лейпциг: Гулачи — Гвардиол, Орбан (Хенрикс, 63), Симакан — Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 63), Кампль, Лаймер (Адамс, 71), Мукиеле — Нкунку, Андре Силва (Бробби, 84)

Боруссия М: Зоммер — Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Скалли — Коне, Закария, Хофманн (Бенеш, 54) — Штиндль (Плеа, 77), Тюрам, Эмболо

Предупреждения: Эмболо, Штиндль, Орбан, Гвардиол, Симикан

Фрайбург — Хоффенхайм 1:2

Голы: Шлоттербек, 21 — Раум, 3, Ричардс, 90+5

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Шлоттербек, Линхарт, Кюблер — Грифо, Хелер, Хефлер, Эггештайн, Шаде — Демирович (Гульде, 46)

Хоффенхайм: Бауманн — Ричардс, Фогт, Пош — Раум, Штиллер, Самассеку (Руди, 89), Акпогума (Кадержабек, 68) — Крамарич (Баумгартнер, 68), Даббур (Рюттер, 56), Бебу (Адамян, 89)

Предупреждения: Акпогума, Пош, Линхарт, Гюнтер, Холер, Кублер.