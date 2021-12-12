Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка немецкой Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги допустила очередную осечку в текущем сезоне, сыграв вничью против Бохума в гостевом поединке, отыгравшись при этом на последних минутах. Как итог, мюнхенская Бавария и после победы в Der Klassiker продолжила наращивать отрыв от "шмелей".

Обзор матча:

Бохум — Боруссия Д 1:1

Голы: Польтер, 40 (пенальти) — Брандт, 85

Бохум: Риманн — Данило Соарес, Ляйтш, Машович, Стафилидис (Белла-Котчап, 90+6) — Антви-Аджей (Гамбоа, 80), Лосилла, Реджбечай, Пантович (Теше, 80), Хольтманн (Бокхорн, 68) — Польтер (Ганвоула, 68)

Боруссия Д: Кобель — Шульц, Загаду, Хуммельс, Менье — Дауд (Брандт, 68), Джан, Вольф (Азар, 68), Беллингем, Ройс — Холанд

Предупреждения: Шульц, Хуммельс, Загаду.